In Inghilterra si potrà vedere il debutto di Cristiano Ronaldo solo allo stadio

I tifosi non potranno seguire in tv il ritorno del calciatore al Manchester United a causa della blackout rule contenuta nello Statuto UEFA. Luci e ombre di una norma controversa

Il (probabile) secondo debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United, sabato alle ore 16 italiane contro il povero Newcastle United di questi tempi, sarà forse la partita più seguita del weekend nel mondo. Ma non nel Regno Unito, per un motivo molto semplice: non verrà trasmessa in televisione. Fin dall’inizio dell’era della Premier League, infatti, con l’avvento delle dirette su Sky Sport versione britannica, ad andare in onda sono stati solo anticipi e posticipi rispetto all’orario tradizionale delle partite, le 15 locali del sabato.