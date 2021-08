La leggenda di Valentino Rossi

Valentino è un campione senza fine, come una canzone di Gino Paoli. Ma anche adesso che ha detto stop, sappiamo che non se ne andrà mai via. Non rivederlo con tuta e casco dopo 26 anni farà un certo effetto, ma le leggende non spariscono, restano lì come termine di paragone per tutti. Valentino è uno di quei rari campioni che hanno saputo andare oltre il loro sport, far sedere davanti alla televisione i nonni e i nipoti. Ma non solo quelli nati come lui in Italia. Valentino è un campione extraterritoriale, è la bandiera olimpica del suo sport, il manifesto che in tutto il mondo è andato ad arredare le camerette di milioni di bambini, diventati ragazzi e poi qualcuno anche suo avversario in pista. Tra i piloti che oggi sono i suoi rivali sono pochi quelli che da bambini non hanno cercato di avere una foto insieme a lui, un autografo da tenere sul comodino. Valentino è stato per le moto quello che Pelé e Maradona sono stati per il calcio, quello che Michael Jordan è stato per il basket. “Valentino è stato il Dio delle moto”, dicono i suoi avversari. “Abbiamo imparato tanto da lui. Lui ha cambiato il nostro sport”, aggiunge Marc Márquez, l’avversario più odiato, quello con cui ha il rapporto peggiore.

