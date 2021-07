A Tokyo non si può dire Russia, ma la squadra è più russa che mai

Non serve una bandiera per fare un paese alle Olimpiadi, neppure un inno, neppure un simbolo. Soprattutto se il paese in questione ha intenzione di rendersi riconoscibile con tutti i mezzi di cui dispone, e, se alla fine il Cio decide di non essere neppure troppo rigido e avallare decisioni identitarie difficilmente equivocabili, allora servirà a poco chiamare la Russia Roc, Comitato olimpico russo. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la Russia, che avrebbe dovuto gareggiare come paese neutrale dopo lo scandalo del doping di stato del 2017, è presentissima. Avrebbe dovuto essere una squadra non squadra, una Russia non Russia, invece i suoi atleti rappresentano a pieno, a volte anche in modo sfacciato, il paese per cui gareggiano. Quasi a dire che la nazionalità è più forte di loro, e loro sono a Tokyo proprio per dimostrarlo. La capitana della squadra di rugby, Alena Tiron, in un’intervista a Ria Novosti ha espresso questo concetto in modo semplice: “Se la bandiera non sarà consentita, noi atleti saremo la bandiera. Sappiamo bene quale paese rappresentiamo”. Diversi commentatori hanno detto che i russi sono arrivati a Tokyo con una mentalità di assedio, che hanno mostrato senza esitazione durante la cerimonia di apertura, aiutati anche dalle loro tute rosse: esibite, a dire il vero, in modo più gioviale che militaresco.

