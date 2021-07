Chi sono le rifugiate olimpiche a Tokyo 2020

“Javad Foroughi, l’infermiere iraniano oro nel tiro a segno: ‘Ma curare i malati di Covid è molto più dura’”. Storia edificante quella sul Corriere della Sera, se non fosse che Foroughi fa parte delle Guardie della rivoluzione dell’Iran. “United For Navid”, che prende il nome dal campione di wrestling Navid Afkari imprigionato e impiccato dalla Repubblica islamica, ha scritto che “l’assegnazione di una medaglia d’oro a Foroughi è una catastrofe per la comunità internazionale e per la reputazione del Comitato olimpico”. Dal profilo Twitter di Tokyo 2020 è arrivato un tweet di congratulazioni ai suoi oltre sei milioni di follower con una foto di Foroughi: “Debutto d’oro! Ben fatto!”.

