Giochi proibiti

Il 9 giugno scorso il Detroit Free Press pubblica un’intervista esclusiva. Il giorno dopo è un pezzo di cinque colonne sulle seguitissime pagine sportive del New York Times. La notizia è sensazionale: rivela un dramma di sfruttamento che scuote il mondo dello sport statunitense. Il figlio adottivo del famosissimo allenatore della squadra di football dell’Università del Michigan (U-M), “Bo” Schembechler, racconta che decenni prima il padre ignorò gli abusi sessuali da lui subiti e perpetrati dal medico della squadra, Robert E. Anderson. Il piccolo Matt Schembechler, di soli dieci anni, faceva parte della squadra dei pulcini e, per comodità, si sottopose ad alcune visite con Anderson. Questi ne abusò almeno due volte. Il bambino ne parlò con la madre che sconcertata ne riferì subito al marito. La reazione di Schembechler, secondo il figlio Matt, sarebbe stata violentissima: avrebbe colpito il bambino a pugno chiuso insultandolo per averlo distratto dalla preparazione della partita di football della settimana successiva. Bo Schembechler aveva altri due figli adottivi e uno naturale. Quest’ultimo, in una dichiarazione sul sito di Sports Illustrated, ha negato che il padre fosse mai stato a conoscenza degli abusi a danno del figlio. Ovviamente questa non è mai stata solo una vicenda famigliare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE