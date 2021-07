A Wimbledon exploit di Berrettini, già pronto per Tokyo

Ci sono gli annunci sui social che irrompono a ciel sereno, mentre a Londra gli italiani stanno facendo la storia del tennis, ci sono le polemiche e il grande disertore, Jannik Sinner: “Rappresentare il mio paese è un onore” e bla bla bla, però scusatemi ma quest’anno non contate su di me, ne riparliamo alle prossime Olimpiadi, Parigi 2024. E poi c’è Matteo Berrettini, che ha saputo della decisione di Sinner di non partecipare a Tokyo 2020 durante il match di terzo turno contro Bedene, ha risposto alzando le spalle e ha continuato a giocare, ha vinto e ha vinto ancora due giorni dopo, oggi, durante l’ultimo Manic Monday della storia del torneo (anche dalle parti di Church Road qualcosa cambia, ogni tanto).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni