Alla vigilia del debutto, ieri sera, a Euro2020 contro la Germania, l’unico vero “complesso Benzema” a turbare i Blues era in realtà il “problema Giroud”, nel senso del franco-francese e bianco-bianchissimo centravanti del Chelsea timoroso di perdere il posto a causa del rientro, dopo un ostracismo durato cinque anni, del bomber del Real Madrid Karim Benzema, indiscutibilmente più forte. Giroud ha tentato di buttarla sul razzismo al contrario, e ha accusato il campione simbolo della squadra, il banlieusard di origini camerunesi e algerine Kylian Mbappé, francese di nuova generazione felice e integrato, di non passargli la palla: una polemica di spogliatoio che i media hanno subito letto in chiave razzista. Ieri si è poi aggiunta la decisione dei giocatori francesi di piegare il ginocchio prima della partita, nel gesto contro il razzismo, che ha prodotto l’irritazione pavloviana di politici come Jordan Bardella del Rassemblement national. Ma ci arriviamo dopo. Prima c’è da capire il senso, se mai lo abbia, di quello che in Francia qualcuno chiama il “complesso Benzema”.

