Come finirà Italia-Svizzera? Maurizio Milani lo sa già

Cronaca preventiva della sfida di stasera, così ci portiamo avanti col lavoro

Ecco la cronaca della partita Italia-Svizzera che si disputa stasera. Iniziamo con il risultato: Italia 3, Svizzera 1. Tripletta di Belotti. Schierato a sorpresa dal primo minuto, il bomber andrà a segno nel primo tempo. Nella ripresa verrà sostituito da Insigne. Il risultato rimarrà invariato. Gol della bandiera della Svizzera nel tempo di recupero.

Pubblicità

Pagelle:

Donnarumma, voto 10. Salva diverse palle gol sul centravanti elvetico. Para un rigore, che tutto il mondo si sta chiedendo: “Come ha potuto, era il rigore battuto meglio da quando ci sono gli Europei di calcio”.

Florenzi: voto 10. Sembrava non poterci essere, invece è il migliore in campo. Applausi dalle tribune quando tiene il pallone. Vincendo il campionato europeo, è ufficiale: il Pallone d’oro è suo.

Bonucci: voto 10. Forse la sua miglior partita con la maglia azzurra. Gioca ad altissimo ritmo per tutti i 90 minuti. A fine gara riceve negli spogliatoi una telefonata: è Florentino Pérez. Lo vuole vedere, già stasera. Pronto aereo privato a Fiumicino per rapida incursione a Madrid per firma con le merengues. E’ ufficiale.

Chiellini: voto 10. Sfiora più volte il goal nelle numerose incursioni in area avversaria. Salva sulla linea due reti (sicure) della Svizzera. Viene sostituito da Mancini a un minuto dalla fine per avere la standing ovation. Tutto il pubblico in piedi ad applaudire. Era dai tempi di Falcao che una standing ovation non durava così tanto. La partita infatti termina con venti minuti di ritardo sull’orario previsto.

Spinazzola: voto 10. E’ un giocatore fantastico, le sue incursioni sull’ala determinano la tripletta del Gallo. Durante la partita il suo procuratore deve spegnere il telefono. Gli cercano il campione: Bayern normale, Bayern Leverkusen, Atletico Mineiro, Paris SG. Leonardo Spinazzola è sotto la doccia e si presentano gli emissari della Federazione argentina. Hanno già un passaporto nuovo. Lo vogliono capitano della loro Nazionale (dispiace dirlo ma al posto di Leo Messi). Spinazzola rifiuta. La notizia di questa proposta rimane segreta.

Barella: voto 10. Siamo a livello di uno dei più grandi calciatori della storia azzurra. Diciamo Marco Tardelli? Sì! Gioca benissimo, lo stesso ct svizzero, durante una rimessa laterale, si avvicina a Nicolò per stringergli la mano. Dopo la vittoria sul pullman, Barella riceve una telefonata dall’ambasciatore brasiliano presso il Vaticano. E’ pronto per lui un passaporto brasiliano. Capitano dei giallo-oro nella prossima Coppa del mondo. Barella gentilmente non accetta. Sempre sul pullman lo chiama Roman Abramovich. Lo vuole al Chelsea già da subito. La trattativa rimane riservata. Si parla che il magnate russo abbia detto a Marotta: “Qui c’è l’assegno! Metti tu la cifra che vuoi!”. Marotta: “Anche 150 milioni di euro?”. Abramovich: “Metti 250 e siamo più sicuri. Voglio Barella”.

Berardi: voto 10. Dopo questa stupenda partita disputata, il Sassuolo viene assaltato da offerte dei più prestigiosi club mondiali. La spunta il Paris SG. Durante la partita Berardi si distingue per fair play. Segna. Il goal viene convalidato, ma Domenico va gentilmente dall’arbitro: “Scusi, ho toccato con la mano, faccio ammenda”. Rete annullata e plauso all’azzurro da tutto lo staff arbitrale. Il comportamento lodevole viene segnalato alla Fifa.

Immobile: voto 10. E’ il migliore in campo. Partita magistrale. Inutile dire altro. Il telefono squilla. Sono tutte le squadre più importanti della Premier League. Sembra che però il Barcellona sia quella con più possibilità.

Insigne: voto 10. Gioca a tutto campo in modo che anche Zico davanti alla televisione salta in piedi e urla: “Questo è il nuovo Ronaldo!”.

Chiesa: voto 10. E’ un attaccante fantastico. Altruista, passa la palla a Belotti per il terzo goal, potendo segnare lui. A fine gara riceve diverse telefonate, una dal ct della Germania: proposta di cambio di nazionalità per poterlo schierare già dalla prossima partita dell’Europeo con la maglia tedesca. Il regolamento a riguardo non vieta.

Verratti, Bernardeschi: voto 10. Entrati, hanno dato una svolta alla partita.

Ct Mancini: voto 10. Con notizia battuta nella notte dall’Ansa, è indetto il primo trofeo per continenti di football. Parteciperanno atleti selezionati a rappresentare il loro continente. Le squadre sono ovviamente Europa, Americhe, Africa, Asia, Oceania, Antartide. Mancini è il ct del team Europa. Una grande soddisfazione. Prima partita a Tunisi: Europa-Antartide. Non dovrebbero esserci problemi per il ct campione d’Europa.