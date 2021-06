Francia favorita? Nì

Come se non bastassero gli unanimi favori del pronostico e la pressione da indiziata numero uno per il successo all’Europeo, nei giorni scorsi anche l’opinione mai banale di José Mourinho ha messo la Francia con le spalle al muro. “È come se avesse tre squadre, non ha punti deboli. Devono vincere, altrimenti sarà un fallimento, e quando hai Mbappè in squadra non puoi pensare di non vincere”, ha azzardato il neo tecnico della Roma in un’intervista al Sun. La sentenza non è affatto piaciuta al c.t. dei Bleus, Didier Deschamps, già zavorrato dalle tante sollecitazioni avvertite in fase di avvicinamento. “Siamo i favoriti perché siamo i campioni del mondo – ha attaccato – E poi anche io pensavo la stessa cosa per la sua avventura al Tottenham, ma sappiamo come è andata a finire”. Dietro alla piccata replica del tecnico di Bayonne si nasconde un velato nervosismo per una possibile cacciata in caso di mancato successo, con il nome del successore, Zinedine Zidane, che aleggia nell’aria già da mesi e nonostante un contratto con la Federcalcio transalpina siglato sino al Mondiale in Qatar del 2022.

