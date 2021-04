Tra polemiche e scissioni, non solo la Superlega

Nel 1908 in Italia si tennero ben tre campionati, e solo per cinque squadre

Campionato ginnastico contro campionato dei club all’inglese. Campionato italiano contro campionato federale. Campionato “decauville” contro campionato della Confederazione Calcistica. Futebol varzeano contro Futebal oficial. E, ovviamente, Football Association contro Rugby Football Union, all’alba di tutte le cose. Furono per problemi di durata delle partite, di nazionalità dei giocatori, di formula dei gironi, di tipo di campo da gioco, e - prima di tutto - per un problema di calci negli stinchi. Però il fantasma dei campionati paralleli, oggi evocato per l’imbroglio della Superlega, in passato fu realtà, in vari paesi. Il calcio moderno nacque appunto dal superamento di queste scissioni.