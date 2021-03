Il grande bluff di Max Allegri

Ospite a Sky Sport, l’ex allenatore di Milan e Juve rompe un silenzio di due anni. Diverte, racconta aneddoti, non affonda mai la lama e non dice quasi mai quello che pensa davvero ma quello che sa che si aspettano da lui

Massimiliano Allegri è sempre stato un uomo fortunato. La notizia della sua ospitata al Club di Sky Sport, seconda serata della domenica, era già stata annunciata da giorni, ma da allettante è diventata imperdibile dopo l'affondamento della Juventus perpetrato dal Benevento: due squadre allenate da due giocatori con cui Allegri aveva vinto il suo primo scudetto in carriera, nel 2011 con il Milan. Come si suol dire, l'assenza è una più acuta presenza: e il mestiere dell'allenatore a riposo, fermo ai box promettendo o minacciando di ripartire presto, si presta all'immagine in maniera particolare. Chi ha paura di Massimiliano Allegri? E chi ne ha voglia? E nostalgia?

Allegri ha 53 anni, nel pieno di una carriera bruscamente ferma al passaggio a livello come Benigni e Troisi prima di svoltare per Frittole. Capello semi-rasato, senza quella chioma ingovernabile che aveva suscitato le primissime ironie di Berlusconi a Milanello, fisico sempre più asciutto, camicia slim fit, sorriso a 32 denti che nei momenti più sardonici sconfina in una risata da Joker che ti fa dubitare della morbidezza della maggior parte delle sue risposte ad personam, sull'Inter, sulla Juventus, su Pirlo “che sta facendo un bel lavoro”. Allegri che evidentemente tiene famiglia e non vuol chiudersi alcuna porta, bluffa, allude senza affondare la lama, indulge nell'aneddoto da osteria del pesce in cui, come tutti i grandi aneddotisti, nasconde sempre la perla di verità. Il momento dell'illuminazione giunge intorno a mezzanotte e quaranta, quando racconta di come vietò il retropassaggio al portiere ai giocatori dopo la sua prima di campionato con la Juventus, contro il Chievo, in cui risultava che Buffon avesse tenuto palla per un minuto e 39 secondi. Non spiega perché, non ce n'è alcun bisogno, le risate ammiccanti dei presenti tolgono i dubbi residui. Ve lo sto raccontando – pensa Allegri, in quel momento dominatore del tavolo da poker – perché avete bisogno che io ve lo racconti.

Personalmente la narrazione che Allegri si è cucito addosso più o meno volontariamente in questi due anni di stop non fa né caldo né freddo. Già “il calcio è molto semplice” è nulla più che una banalità, allo stesso modo in cui lo sono frasi come “Il Sassuolo non perde mai” (e da allora il Sassuolo ha perso spesso). Allegri non ha la foggia del filosofo: la sua oratoria è incespicante e il pesante accento livornese, sfoderato con compiacimento, è più adatto a un tavolo da biliardo che alla platea di un congresso. Ma, a differenza di molti suoi colleghi, non dà mai la sensazione di volerti vendere qualcosa: ti vuole solo spiegare come la vede lui, e se non sei d'accordo amici come prima. Poi, siccome è uomo di rara furbizia, è evidente che si diverte un mondo a veder andare in bestia i suoi oppositori con frasi come “Non so nemmeno io come si fa a fare l'allenatore”. Il gioco è il suo vizio: non solo quello propriamente detto, da ippodromo o da bisca, ma il gioco della seduzione. Il trucco c'è ma non si vede. Come ha fatto quest'uomo che snocciola apparenti banalità stile Peter Sellers in Oltre il giardino, ad aver vinto sei scudetti di cui cinque consecutivi, e quasi tutti con ampio distacco sulla seconda?