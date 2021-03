Bundesliga sotto vetro. Come è digitale il campionato tedesco

Un laboratorio di idee nuove, di sperimentazione. Calcistica, sì, ma anche tecnologica. Negli ultimi anni la Bundesliga si è imposta sul panorama calcistico mondiale come la lega più innovativa, tanto da avere anche un responsabile dell’innovazione digitale all’interno del proprio organigramma. Andreas Heyden, che ha accettato di parlare con il Foglio Sportivo per raccontare presente e futuro del campionato tedesco, ha una formazione tecnologica e commerciale, tra Insead, Mit e Stanford. Da sei anni lavora nella Deutsche Fußball Liga, la lega calcistica tedesca: “Sono il ceo della compagnia della DFL che detiene le produzioni media e capo dell’innovazione digitale, sempre in DFL – racconta – Come Lega siamo anche una media company, vendiamo i diritti di trasmissione. Per fornire il miglior prodotto possibile ai nostri clienti dobbiamo agire e lavorare come una media company. Con competenze digitali ed editoriali, con un’innovazione continua per poter soddisfare il cliente”. Il loro lavoro sulla Bundesliga ha un’impronta decisamente innovativa: “Ci basiamo sulla strategia glass to glass – spiega – Il nostro pensiero inizia con il vetro della lente della telecamera e finisce con il vetro della televisione, sul computer o su qualsiasi device utilizzi lo spettatore. Dieci anni fa abbiamo scelto di seguire una strada che ci ha portati a controllare ogni passaggio del processo di produzione, puntando alla massima qualità”.

