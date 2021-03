Gli dei diventati uomini

Un tiro improvviso, una traiettoria impossibile, da cartone animato. Il pallone che si alza e poi si sposta, e a metà strada cambia ancora direzione, come colto da una folata di vento, infilandosi nell’angolo superiore della porta. Sembrava l’auspicio di una rimonta, il segno premonitore del ritorno in terra del deus Messi. Invece era soltanto un abbaglio, l’ultimo grande gesto di un calciatore divino a cui manca, ormai da troppo tempo, il miracolo. Lionel Messi lascia la coppa dove giocano i campioni, e si accomoda ai bordi del fiume a guardare se tutto scorra davvero come accadeva una volta. Ma l’acqua del fiume si è fatta torbida, e lo specchio della superficie riflette un uomo che ha perduto le fattezze di un dio (ammesso che un dio abbia una qualche fattezza). Con la faccia di uno che si è perduto nel traffico, Messi stupisce per il modo apparentemente inespressivo con cui si carica sulle spalle il peso di una responsabilità. E’ successo sempre con la Nazionale, spesso con il Barcellona. In mezzo la sua indiscutibile superiorità, la grandezza di un calciatore che quando lo guardi nelle serate di maggiore ispirazione non capisci davvero come faccia ad essere così bravo, il migliore di tutti i tempi. L’ammirazione nei suoi confronti contrasta però con il senso di sconfitta che trasmette la sua immagine. Siamo per questo all’assurdo. Il migliore, a cui non basta esserlo per trasmettere se non la forza, almeno l’idea del successo.

