A cosa pensa Paulo Fonseca? Nella testa di un mister che resiste

"Dove lo festeggia il Capodanno Toninho Cerezo?”: la domanda posta da Luca a Serenella sulle scale di Villa Covelli è questione nodale e valore fondante del romanismo dell’ultimo mezzo secolo (“Secondo me dorme, perché è un professionista”). Un interrogativo che risale al 1983, non un anno qualunque per il popolo giallorosso. A occhio il 2021 della Roma non dovrebbe andare allo stesso modo, eppure l’accento portoghese, la bella presenza e il carisma del suo allenatore incoraggiano una domanda simile: immerso nel bailamme quotidiano di suoni, anzi rumori sguaiati, sgradevoli, cacofonici, schizofrenici che lo circondano, a cosa pensa tutto il tempo Paulo Fonseca? Se consideriamo “dei nostri” Sinisa Mihajlovic e Ivan Juric, in Italia da una vita, Paulo Fonseca è l’unico tecnico straniero della Serie A. È l’allenatore della Roma da venti mesi, durata e resistenza non trascurabili, se ricopri un posto di lavoro che per serenità e leggerezza possiamo paragonare a Bruce Willis che ha trenta secondi per decidere se tagliare il filo giallo o il filo rosso – solo che Fonseca deve farlo tutti i giorni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni