Il rimbalzo della Reyer Venezia

Diecimila spettatori in un palasport – che diavoleria allora, la parola assembramento – il rimbombo dei cori, la Reyer Venezia di Walter De Raffaele che alza la prima Coppa Italia della sua storia. L’ultima normale immagine del nostro basket. Un anno e una pandemia fa: “Ne sembrano passati mille”, racconta il coach al Foglio Sportivo. “Fu una tre giorni incredibile, dal debutto con la Virtus Bologna alla schiacciata finale di Bramos. Giovedì partirà l’edizione 2021 e noi come a Pesaro ci saremo ancora. Sempre contro le vu nere: gli scherzi del destino”. L’accoppiamento, sì. Ma questa Reyer, nella pallacanestro travolta dagli eventi, rimane fattore costante e frutto del metodo. Come nella stagione in corso: “Tre duri mesi. Allenamenti in 4, dentro i giovanissimi: alcune partite abbiamo dovuto giocarle in 6”. Gli effetti di un focolaio in spogliatoio. “In estate ci eravamo detti di prepararci ad affrontare qualsiasi problema. Purtroppo il Covid è un’imprevedibile variabile in più per tutti”. Ma il caso Reyer va oltre la fatalità: “Eurocup, inizio novembre. Trasferta in Russia, palazzetto pieno e poche mascherine sugli spalti. Cinque giorni dopo metà squadra si ammala. Chi organizza una competizione internazionale dovrebbe garantire degli standard uniformi per la sicurezza dei giocatori”. Come assorbire la botta? “Esercizi individuali, propositività nel lavoro. Ma lo ammetto: fra i pochi presenti la frustrazione di non poter competere era tanta. Questo gruppo è sempre stato abituato a giocarsela. A vincere”. E infatti, recuperati gli indisponibili, la Reyer arriva di slancio – 5 W di fila – alle prossime Final Eight: “La squadra, il club e la città hanno dimostrato di avere questo Dna. Tutte in Italia hanno sofferto nell’ultimo anno, ma Venezia già dal novembre 2019 era in ginocchio per la devastante acqua granda. Una realtà che non molla mai e che noi abbiamo sempre cercato di rappresentare. Con capacità di resilienza”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni