Così Albertini prepara i tecnici del futuro

Su due pilastri Demetrio Albertini ha voluto fondare il suo ruolo di presidente del settore tecnico della Figc. Uno ha a che fare con la buona politica. “Non voglio lungaggini, è una delle prima cose che ho detto qui dentro”. L’altro ha a che fare con i sogni. “Ne ho diversi, e dove ci sono i problemi viene fuori il mio essere sportivo. Non mi fermo mai, vado avanti”. Sta succedendo qualcosa a Coverciano, ed è più di un fermento. È una sorta di operatività, di malleabilità delle idee. Che riguarda sì la scuola allenatori, ma non solo. “Sono tante le macro aree su cui siamo intervenuti. Tre in modo particolare. L’interazione tra il settore giovanile scolastico e il Club Italia, l’inserimento di una formazione per il responsabile del settore giovanile a livello organizzativo e la sinergia con le università”.

