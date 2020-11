La Revolución Maradoniana in panchina. L'ultimo Maradona allenatore

Dopo il fallimento alla guida della Nazionale argentina ci vollero dieci anni al Pibe per ritornare ad allenare nel suo paese. L'esperienza in Messico ai Dorados de Sinaloa e il ritorno a casa al Gimnasia La Plata

I più giovani giocatori dei Dorados de Sinaloa non avevano ben chiaro chi fosse e cosa rappresentasse per il calcio il loro nuovo allenatore. Allora Mario García Covalles, tecnico in seconda e unico messicano nello staff di Maradona, mostrò loro dei video, compreso quello del riscaldamento nel parcheggio dello stadio comunale di Acerra, prima di un’amichevole benefica su un campo di pozzolana nel gennaio 1985. I sette argentini presenti in rosa fecero il resto, sostenendo l’opera di divulgazione già iniziata dal vice allenatore.

