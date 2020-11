Luigi Mantegna, il pugile che non perde mai

Non vince mai, eppure rimane sempre in piedi. Può sembrare una metafora sulla boxe per descrivere la vita, invece è il record del superwelter Luigi Mantegna. In 85 incontri disputati ha vinto soltanto due volte e perso 81, senza però essere mai messo al tappeto dall’avversario. Nel suo curriculum Mantegna ha cinque sconfitte per ko tecnico, ma non ha sentito nemmeno una volta l’arbitro contare fino a 10. È un pugile cosiddetto collaudatore. In gergo si chiamano così i mestieranti che salgono sul ring per far crescere i giovani sia in termini di esperienza che nel loro record personale. Perché dai collaudatori ci si aspetta questo. Che perdano e siano ottimi incassatori, rimanendo in piedi per più round possibili.

