Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Nel giorno dell'addio a Maurizio Sarri, esonerato dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione.



Pirlo è stato il giocatore più raccontato dal Foglio negli ultimi dieci anni. Una volta, dopo la sconfitta della Juventus a Berlino contro il Barcellona in finale di Champions, Maurizio Crippa ha voluto accompagnarlo con dolcezza: “Perché è sempre stato un artigiano filosofo più che un funambolo, ‘Penso quindi gioco’ è il libro che ha scritto. Perché è uno che chiama gli assist, che sono la specialità più intelligente e difficile del calcio, ‘una felicità indotta’. E ci vuole un bel pensiero per usare parole così. Per essere un italiano così poco tipico, cioè originale.



Essere un induttore di felicità è una cosa che ti rende diverso. Nel calcio ce ne sono di varie forme: i grandi attaccanti lo sono, certo. Segnano e ti cambiano la giornata. Però i Pirlo valgono di più, perché la felicità indotta è doppia, a volte tripla.



Beppe di Corrado, scrisse che non ci sono parole per Pirlo

https://www.ilfoglio.it/articoli/2008/06/22/news/non-ci-sono-parole-per-pirlo-72940/amp/



E quando si ritirò gli dedicò questo ritratto:

https://www.ilfoglio.it/sport/2017/11/13/news/io-sono-il-calcio-163034/?underPaywall=true



Nel 2014 Sandro Bocchio, sul Foglio, scrisse che “tutti sanno come Andrea Pirlo modelli le traiettorie dei suoi calci da fermo, sia quando deve intercettare la deviazione di un compagno, sia quando punta direttamente la porta. Eppure ancora oggi, dopo una serie di campionati eccellenti avviata agli inizi del millennio, sempre ci si domanda come il pallone abbia potuto tracciare parabole dolcemente assassine, immediatamente dopo essere stato colpito dal piede destro del centrocampista”

https://www.ilfoglio.it/articoli/2014/11/03/news/la-prevedibile-imprevedibilita-di-pirlo-78070/amp/