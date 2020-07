Un po’ come se dicessero a Inter, Lazio e a tutte le altre che devono provare a battere la Juve senza poter prendere nessuno col calciomercato. Il verbo “congelare” in Formula 1 sta producendo più danni della grandine. Congelare, ovvero impedire sviluppo, vietare a chi è dietro di prendere l’ascensore sociale per raggiungere, o almeno avvicinare, chi sta davanti. Ci parlano fino a noia di DNA della Formula 1. Ma cosa significa se quelli in ritardo non possono nemmeno sperare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.