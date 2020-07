Talento & Tenacia, il premio ideato per promuovere i valori sociali dello sport

Un percorso lungo dieci mesi, che ha coinvolto oltre duecento giovani di lega della categoria Eccellenza, rimasti ora in cinque a contendersi la vittoria finale del premio Talento & Tenacia, promosso da Asilo Savoia e Regione Lazio. Iniziato a Settembre con le prove tecniche sui campi di tutte le squadre in provincia di Roma, passato per il confronto delle Tavole Rotonde con la commissione composta dal Presidente dell’Asilo Savoia Massimiliano Monnanni, il celebre giornalista e scrittore Italo Cucci e il direttore di Gazzetta Regionale Nicola Cavaliere, fino all’ultimo step: il voto social, oltre otto mila “reaction” che ci hanno consegnato il nome dei candidati. Per far fronte all’emergenza sanitaria il progetto si è reinventato a marzo con la smart edition, al fine di permettere a tutti i ragazzi di poter ambire al successo finale, che mette in palio un premio da 3.000 euro per il vincitore, di cui la metà vincolati alla formazione professionale.

Saranno poi consegnati altri due riconoscimenti, “Talento nella vita” e “Tenacia in campo”, con un contributo di 500 euro per chi se li aggiudicherà. Ideato per promuovere i grandi valori sociali dello sport soprattutto sotto l’aspetto educativo e formativo, Talento & Tenacia in questi quattro anni ha permesso a decine di giovani di completare il percorso di studi, di affrontare esperienze all’estero, di professionalizzarsi grazie a master e tirocini e di cominciare ad addentrarsi nel mondo del lavoro. Diventato un appuntamento fisso della stagione calcistica per i giovani atleti della Capitale, per molti rappresenta la possibilità di aprirsi nuove prospettive nella vita e di accrescere le proprie competenze.

La parte ludica del progetto, la prima fase, quella delle prove tecniche, è l’occasione per vivere lo sport esclusivamente in nome del divertimento e della spensieratezza, ma d’altro canto viene vissuto con ambizioni di vittoria neanche troppo velate. La Tavola Rotonda è uno splendido confronto intergenerazionale, con i calciatori che spesso si confidano raccontando anche gli attimi più delicati delle loro esperienze di vita. La vera vittoria di Talento & Tenacia, aver creato un luogo sicuro dove i nostri giovani possano aprirsi, fidarsi ma soprattutto sentirsi ascoltati per ricordarci che valgono tanto e che sono il vero patrimonio di questo Paese.