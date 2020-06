Qual Benevento ti porta (in serie A)

Benevento promossa in serie A, la città si risveglia colorata di giallorosso dopo una lunga notte di festeggiamenti con migliaia di tifosi scesi in piazza a salutare la squadra, il tecnico Pippo Inzaghi e il presidente Oreste Vigorito. Fuochi d'artificio, fumogeni, clacson, caroselli di auto a fare da scia ai quattro minibus con a bordo i calciatori che hanno attraversato, subito dopo il fischio finale della partita, le strade della città. In molti lo hanno fatto con compostezza, come richiesto dal sindaco Clemente Mastella e dal presidente Vigorito alla vigilia del match. Qualcu'altro non ha saputo resistere alla gioia lasciandosi andare a qualche abbraccio. Di sicuro, non c'è stato bisogno del "lanciafiamme" di De Luca.