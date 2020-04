Riaprire anche lo sport? Proviamoci

”È un momento di grande crisi, ho paura che salti il sistema sportivo italiano, e se fallisce, fallisce anche l’agonismo”, dice il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, in una lunga intervista concessa al nostro inserto sportivo, in edicola domani. Prima di parlare di giocatori privilegiati e viziati, bisognerebbe partire da questa osservazione. Uno stop prolungato di tutte le attività sportive in Italia avrà un effetto economicamente devastante sull’intero sistema. Allo stesso modo, però, riaprire per richiudere tutto al primo atleta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.