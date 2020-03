Dalla maratona ai turni in ospedale contro il coronavirus

La cosa più difficile è guardarli negli occhi e strappare loro via l’ansia dal cuore. “A volte la percepisci forte, è ansia, è la paura, ti osservano e ti dicono: “Dottoressa io non voglio avere il virus della tv”. I bambini sospetti transitano qui, ma negli ultimi giorni i peggioramenti li abbiamo visti con gli adulti: aspettavamo l’ondata e infatti sta arrivando. Qualche bambino positivo c’è, quasi tutti asintomatici. Dobbiamo mantenere la calma, ragionare”. Catherine Bertone lavora in pediatria all’ospedale...

