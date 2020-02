Il distacco c'è, ma la corsa è (ri)aperta. D'altra parte Fabrizio Corsi è nel calcio da una vita, presidente dell'Empoli dal 1991, e sa che non è finita fino a quando non è finita. Per questo non ha avuto problemi nell'assumere il terzo allenatore di stagione (Pasquale Marino) per rimettersi in caccia di quella serie A salutata malamente la passata stagione, in una sorta di spareggio con l'Inter. Entrambe le squadre dovevano vincere, i nerazzurri per andare in Champions League...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.