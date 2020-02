“Sono cattolico, sono cresciuto cattolico, i miei figli sono cattolici”. Nel pieno della tempesta più difficile della sua vita, un’accusa di stupro infamante, con una moglie sposata da poco e pronta ad andare via, Kobe Bryant aveva deciso di abbracciare la sua croce. Nella California e nella Los Angeles del trans-umanesimo, del Dio che è morto, Kobe “l’italiano” aveva deciso di affidarsi a un prete. “Dio non ti darà nulla che tu non possa affrontare”, aveva deciso di affidarsi a...

