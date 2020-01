Basta un attimo per cambiarsi la vita. Tsitsipas la sua se l’è cambiata un anno fa battendo Federer in Australia. “Un evento che ha stravolto tutto”, ha ammesso. Ne sa qualcosa pure la piccolina del circuito Cori Gauff, a quindici anni costretta a sopportare il peso della fama dopo aver battuto di nuovo Venus Williams. Sono il paradigma del domani, gli Open d’Australia. Dovevano esserlo anche per il tennis italiano, per l’eleganza di Sinner e la caparbietà di Berrettini: quelli...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.