Andiamo a vedere la partita

Gli stadi sono vecchi, i palazzetti sono decrepiti, ma gli spettatori aumentano dappertutto, dalla Serie A alla Serie C e pure sui campi da basket e da volley. Strano paese l’Italia. Ha una voglia inarrestabile di seguire lo sport dal vivo e pure in televisione se consideriamo i record degli ascolti per la Coppa Italia sui canali Rai e per il campionato su Sky che per Roma-Juventus ha ottenuto il miglior share di sempre con il 9,6 per cento e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.