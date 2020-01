Questo è un giorno esistito veramente. Simone Inzaghi, a Formentera con il fratello Pippo, ha ancora qualche giorno di sole e di vacanza. Fra poco dovrà fare i bagagli e iniziare ad allenare la Salernitana. Gliel’ha detto Lotito: quella squadra è una sua dependance in serie B, un’altra proprietà dove ogni tanto gira chi è della Lazio, ma ancora non è pronto o forse non lo diventerà. Bella la serie A, pensa Simone. Anche adesso che fa l’allenatore, il mestiere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.