Gustavo Spector, l’allenatore della Nazionale italiana di padel che ha vinto l’ultimo Europeo, ha appena finito di giocare una partita con l’ex calciatore nerazzurro Esteban Cambiasso. Hanno sfidato una coppia di amici italiani e l’Argentina ovviamente ha avuto la meglio. “Esteban è un giocatore bravo bravo. Non viene dal tennis e non ha i colpi del tennista. Piuttosto ha le stesse caratteristiche di quand’era calciatore: senso del gioco, posizione in campo, sa vedere gli spazi. Da ragazzo giocava in Argentina,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.