Cristiano Ronaldo e il mondo che non c’è

Ci sono uomini eccezionali che si muovono nell’ombra. Nessuno sa chi sono, la loro esclusività sta anche nella discrezione con cui vivono la propria differenza. Poi ci sono uomini eccezionali a cui piace apparire, mostrare quanto di bello siano o sappiano fare. Cristiano Ronaldo, appartiene alla seconda categoria. Segna e mostra gli addominali, esce dal campo e sfida chi ha osato toglierlo dalla scena. Nessun giudizio morale, nessuna sentenza del tipo: la prima specie di uomini è migliore della seconda. Ma di certo un Cristiano Ronaldo fa discutere, un uomo nell’ombra non provoca alcun dibattito. Di lui non si parla, che sia bello o brutto, alto o basso, simpatico o antipatico. Si sa solo che esiste, senza preoccuparsi di conoscere nemmeno il posto dove viva.

Cristiano Ronaldo (nome e cognome sempre, come se fosse un profumo, una marca di moda, che so Jean Paul Gaultier, Pierre Cardin, Giorgio Armani) si dice sia un’azienda, non più semplicemente un calciatore. È certamente vero, visto i soldi che sposta. Ma è questo il punto: quanto l’essere economicamente prezioso determina una persona? La curiosità è antropologica, prima che morbosamente giornalistica. Chi è Cristiano Ronaldo? In quale mondo vive un uomo che non solo è ricco, ma sa di poter spostare la ricchezza, non solo è famoso, ma sa di poter accrescere la fama di chi gli sta intorno, non solo è bello, ma sa di poter giocare la carta della bellezza come sfregio a chi bello non è, non solo è importante, ma sa di poter far pesare questa importanza contro chi espone al pericolo questa sorta di supremazia? È il caso, quest’ultimo, di Sarri, anche detto Maurizio, senza per forza passare dal nome e cognome in sequenza. Lo ha sostituito due volte, mettendone a repentaglio la fama di perfetto. Alla prima Cristiano Ronaldo, altrimenti chiamato CR7, marchio di moda come Louis Vuitton è LV, ha come trattenuto il grido, alla seconda si è ribellato, sfidando l’allenatore, ignorando i compagni, chiudendosi in un silenzio che sa di futura vendetta. Magari tutto questo è suggestione, solo l’avventata conclusione di un popolo, quello a cui appartiene chi scrive, che non capisce cos’è la gloria, vorrebbe forse viverla (nel caso, povero me!) ma non la sa comprendere a fondo. Magari è proprio così, non è facile dare spiegazioni sicure in tal senso. Ma la domanda di cui sopra merita una risposta, lasciata in sospeso solo per ricordare i fatti. E la domanda era: in che mondo vive uno così? È il mondo delle nuvole, dove passano aerei tutti d’oro, e gli uccelli sono soltanto di una specie, bianche colombe. È un mondo da cui si guarda la terra che sembra un punto lontano, dove tutto è niente e questo niente è tenuto insieme in maniera inspiegabile. È un mondo che esiste per pochi ma che molti, è facile immaginarlo, vorrebbero frequentare. E dal quale, insieme a Cristiano Ronaldo, guardare verso il basso, con un senso di superiorità vertiginosa, la vita che scorre. E in mezzo a questa vita, seguire con un pizzico di compassione tutti quegli uomini che vivono nell’ombra. Uomini normali ma forse, proprio per questo, eccezionali.