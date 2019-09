Questo campionato non è una palla

Il basket ha dato il via al suo campionato numero 98 nell’indifferenza generale. D’altra parte, cominciare un torneo nel bel mezzo di una settimana già occupata da un turno infrasettimanale della Serie A di calcio non è una trovata da premio Nobel. Ma con due turni in più in calendario, frutto dell’altra genialità di portare a 18 le squadre (per poi perdere Avellino per strada e restare in 17) e un preolimpico da giocare in estate era difficile trovare soluzioni alternative. Peccato, perché la stagione 98 dei giganti del basket ha più di un motivo per non passare inosservata.