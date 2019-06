Cari juventini, facciamocene una ragione: Sarri è il conducator perfetto

"L’ultimo mister che ha vinto la maledetta era toscano, fumava, indossava la tuta, non aveva vinto nulla e aveva allenato il Napoli”: nelle chat bianconere ci consoliamo così, dalle 15 di domenica, e qualcuno non si è ancora ripreso. Io sì, e ci ho messo poco: il tempo di ricordarmi del messaggio di sfottò inviatomi dal mio amico milanista quando prendemmo Allegri (“Siete davvero presuntuosi: volete dimostrare di saper vincere senza allenatore”) e di farlo girare immediatamente sui social, per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.