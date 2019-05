Così Madrid si sta preparando alla finale di Champions League

Da un parte il Tottenham, che sabato sera alle 21 al Wanda Metropolitano di Madrid giocherà la prima finale di Champions League della sua storia. Dall'altra parte il Liverpool che per la nona volta scenderà in campo per conquistare la massima competizione calcistica europea. I Reds l'hanno conquistata in cinque occasioni, ma hanno perso nelle ultime due occasioni: nel 2007 sono stati battuti dal Milan grazie a una doppietta di Pippo Inzaghi, nel 2018 dal Real Madrid.

Tottenham–Liverpool è la seconda finale di Champions tra due inglesi dopo quella del 2008. In quel caso il Manchester United sconfisse ai rigori il Chelsea. In questa stagione i Reds hanno sempre battuto gli Spurs.