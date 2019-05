Tutte le partite del Mondiale di calcio femminile

Trentun giorni, dal 7 giugno al 7 luglio, un mese esatto. Nove stadi, dal Parco dei Principi di Parigi al Parc Olympique Lyonnais di Lione, da Francia-Corea del sud, partita inaugurale, alla finalissima, quella che assegnerà la coppa dell'ottava edizione della Coppa del mondo femminile Fifa.

Ventiquattro squadre qualificate, sei gironi da giocare, trentasei partite d'attesa per sapere chi saranno le sedici nazionali a sfidarsi nella fase a eliminazione diretta: passano le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze. Da lì ottavi, quarti, semifinali e la finale che incoronerà il successore della nazionale americana che il 5 luglio 2015 aveva sconfitto per 5–2 a Vancouver la compagine giapponese. Era quella la nazionale di Carli Lloyd, centrocampista goleador che realizzò una tripletta in finale e conquistò anche il premio di migliore giocatrice del torneo, e di Hope Solo, miglior portiere dell'edizione.

La prima ci sarà anche in Francia, la seconda no, superata nelle gerarchie da Ashlyn Harris, numero uno delle Orlando Pride, considerata assieme alla francese Sarah Bouhaddi uno dei migliori estremi difensori al mondo.

Assieme alla selezione statunitense la grande candidata alla vittoria finale è il Brasile della cinque volte pallone d’oro Marta Vieira Da Silva, che oltreoceano chiamano “Pelé con faldas” (Pelé con la gonna), che gioca anche lei alle Orlando Pride e che è un personaggio di interesse nazionale, tanto che sono diverse le aziende che hanno deciso di puntare su questa calciatrice garantendole quasi un milione di euro di contratti di sponsorizzazioni.

Aspettando la finale del 7 luglio a Lione, ci sono cinquantadue partite da guardare.

Dove guardare la Coppa del mondo di calcio femminile 2019

I migliori quindici incontri del Mondiale femminile francese, tra cui tutte le partite dell'Italia (che, dopo vent'anni, torna protagonista di una fase finale della Coppa del mondo), saranno trasmessi in chiaro sui canali Rai e Rai Sport. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay. Inoltre, tutte le 52 partite della competizione saranno visibili in diretta tv su Sky Sport.

Ecco il programma completo del Mondiale di calcio femminile 2019

GRUPPO A

7 giugno 2019, ore 21:00 Francia – Corea del Sud al Parco dei Principi di Parigi

8 giugno 2019, ore 15:00 Norvegia – Nigeria Stadio all’Auguste Delaune di Reims

12 giugno 2019, ore 15:00 Nigeria – Corea del Sud allo Stade des Alpes di Grenoble

12 giugno 2019, ore 21:00 Francia – Norvegia all’Allianz Riviera di Nizza

17 giugno 2019, ore 21:00 Nigeria – Francia al Roazhon Park di Rennes

17 giugno 2019, ore 21:00 Corea del Sud – Norvegia allo Stadio Auguste Delaune di Reims

GRUPPO B

8 giugno 2019, ore 18:00 Spagna – Sudafrica allo Stade Océane di Le Havre

8 giugno 2019, ore 21:00 Germania – Cina al Roazhon Park di Rennes

12 giugno 2019, ore 18:00 Germania – Spagna al Stade du Hainaut di Valenciennes

13 giugno 2019, ore 21:00 Sudafrica – Cina al Parco dei Principi di Parigi

17 giugno 2019, ore 18:00 Sudafrica – Germania allo Stadio della Mosson di Montpellier

17 giugno 2019, ore 18:00 Cina – Spagna allo Stade Océane di Le Havre

GRUPPO C

9 giugno 2019, ore 13:00 Australia – Italia allo Stade du Hainaut di Valenciennes

9 giugno 2019, ore 15:30 Brasile – Giamaica allo Stade des Alpes di Grenoble

13 giugno 2019, ore 18:00 Australia – Brasile allo Stadio della Mosson di Montpellier

14 giugno 2019, ore 21:00 Italia – Giamaica allo Stadio Auguste Delaune di Reims

18 giugno 2019, ore 21:00 Giamaica – Australia allo Stade des Alpes di Grenoble

18 giugno 2019, ore 21:00 Italia – Brasile allo Stade du Hainaut di Valenciennes

GRUPPO D

9 giugno 2019, ore 18:00 Inghilterra – Scozia all’Allianz Riviera di Nizza

10 giugno 2019, ore 18:00 Argentina – Giappone al Parco dei Principi di Parigi

14 giugno 2019, ore 15:00 Giappone – Scozia al Roazhon Park di Rennes

14 giugno 2019, ore 18:00 Inghilterra – Argentina allo Stade Océane di Le Havre

19 giugno 2019, ore 21:00 Giappone – Inghilterra all’Allianz Riviera di Nizza

19 giugno 2019, ore 21:00 Scozia – Argentina al Parco dei Principi di Parigi

GRUPPO E

10 giugno 2019, ore 21:00 Canada – Camerun allo Stadio della Mosson di Montpellier

11 giugno 2019, ore 15:00 Nuova Zelanda – Paesi Bassi allo Stade Océane di Le Havre

15 giugno 2019, ore 18:00 Paesi Bassi – Camerun allo Stade du Hainaut di Valenciennes

15 giugno 2019, ore 21:00 Canada – Nuova Zelanda allo Stade des Alpes di Grenoble

20 giugno 2019, ore 18:00 Paesi Bassi – Canada allo Stadio Auguste Delaune di Reims

20 giugno 2019, ore 18:00 Camerun – Nuova Zelanda allo Stadio della Mosson di Montpellier

GRUPPO F

11 giugno 2019, ore 18:00 Cile – Svezia al Roazhon Park di Rennes

11 giugno 2019, ore 21:00 Stati Uniti – Thailandia allo Stadio Auguste Delaune di Reims

16 giugno 2019, ore 15:00 Svezia – Thailandia al Parco dei Principi di Parigi

16 giugno 2019, ore 18:00 Stati Uniti – Cile all’Allianz Riviera di Nizza

20 giugno 2019, ore 21:00 Svezia – Stati Uniti al Roazhon Park di Rennes

20 giugno 2019, ore 21:00 Thailandia – Cile al Roazhon Park di Rennes



OTTAVI DI FINALE

1) 22 giugno 2019, ore 15.00 1B vs 3ACD allo Stade des Alpes di Grenoble

2) 22 giugno 2019, ore 18.30 2A vs 2C allo Stade de Nice di Nizza

3) 23 giugno 2019, ore 17.30 1D vs 3BEF allo Stade du Hinault di Valenciennes

4) 23 giugno 2019, ore 21.00 1A vs 3CDE allo Stade Océane di Le Havre

5) 24 giugno 2019, ore 18.00 2B vs 1F alla Stade Auguste-Delaune di Reims

6) 24 giugno 2019, ore 21.00 2F vs 2E al Parc des Princes di Parigi

7) 25 giugno 2019, ore 18.00 1C vs 3ABF allo Stade de la Mosson di Montpellier

8) 25 giugno 2019, ore 21.00 1E vs 2D al Roazhon Park di Rennes

QUARTI DI FINALE

A) 27 giugno 2019, ore 21.00 vincente 2 vs vincente 3 allo Stade Océane di Le Havre

B) 28 giugno 2019, ore 21.00 vincente 4 vs vincente 5 al Parc de Princes di Parigi

C) 29 giugno 2019, ore 15.00 vincente 7 vs vincente 8 allo Stade du Hainault di Valenciennes

D) 29 giugno 2019, ore 18.30 vincente 1 vs vincente 6 al Roazhon Park di Rennes

SEMIFINALI

* 2 luglio 2019, ore 21.00 vincente A – vincente B al Parc Olympique Lyonnais di Lione

** 3 luglio 2019, ore 21.00 vincente C – vincente D al Parc Olympique Lyonnais di Lione

FINALE TERZO POSTO

6 luglio 2019, ore 17.00 perdente * vs perdente ** all'Allianz Riviera a Nizza

FINALE PRIMO POSTO

7 luglio 2019, ore 17.00 vincente * vs vincente ** al Parc Olympique Lyonnais di Lione