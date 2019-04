L’età della saggezza di Belinelli (che diventerà un grande allenatore)

C’è una contraddizione profonda fra i binari del tempo su cui viaggia lo sport e quelli su cui scorre l’evoluzione della società. Mentre sul pianeta Terra la vita biologica di sempre più individui si sta prolungando verso durate mai prima conosciute, e la vecchiaia sta diventando l’orizzonte di riferimento centrale per tante nazioni, in modo particolare la nostra, la carriera degli sportivi resta invece sempre troppo breve, come le fioriture care alla cultura giapponese. Lo sport è da sempre sinonimo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.