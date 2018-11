Chi sono gli atleti più ricchi del mondo e quali sono gli sport più pagati?

C'è un settore che sembra non conoscere crisi, dove le opportunità di business sono in crescita e coinvolgono tante persone in tutto il mondo: lo sport, inteso non solo come partite, match, trofei e campionati, ma anche come sponsor, gossip, diritti di trasmissione esclusivi.

Grazie a un'infografica, fornita da Sportmaniaci e aggiornata con i dati della classifica annuale di Forbes, sappiamo chi sono i 10 sportivi più pagati e, soprattutto, da cosa derivano i loro guadagni. Per alcuni, infatti, più della metà degli introiti derivano dai contratti con gli sponsor, dunque c'è anche un merito nel gestire la propria immagine, o meglio il proprio personal brand.

Tuttavia, ci sono molte differenze nella classifica, che peraltro non ha nessun italiano presente fra i più pagati, almeno nel 2018.

Che sport fanno i campioni più pagati

Nella top ten ci sono 2 giocatori di football americano, una disciplina che in Italia non ha molti tifosi, eppure Matt Ryan, con 67,3 milioni di dollari incassati, e Matthew Stafford, a quota 59,3, sono atleti di tutto rispetto.

Il basket è degnamente rappresentato da Stephen Curry, in forze ai Golden State Warriors, e LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers.

Il calcio è ovviamente protagonista con tre campioni, però nessuno raggiunge il primo posto: Lionel Messi è sul podio, al secondo posto, Cristiano Ronaldo al terzo, sebbene con poca differenza (108 milioni di dollari a fronte dei 110 milioni del calciatore argentino), Neymar è in quinta posizione, con 90 milioni di dollari.

Il primo posto è probabilmente un caso unico, perché il pugile Floyd Mayweather ha guadagnato buona parte dei suoi 285 milioni di dollari grazie al match d'addio alla carriera, disputato con Conor McGregor, anche lui in classifica in qualità di campione della MMA.

Con quale sport si guadagnano cifre iperboliche?

La seconda classifica illustrata nell'infografica riguarda gli sport che hanno il maggior business e i risultati sono ben diversi dalla precedente: secondo le stime disponibili, il golf è imbattibile (è un business da almeno 70 miliardi), il calcio è sempre fra le discipline in cui gira più denaro, tennis e football sono sport che registrando grandi numeri fra Usa ed Europa.

Senza dubbio queste top 10 sono soggette a continui mutamenti, vuoi per l'abilità del singolo atleta nel gestire contratti e firmare esclusive, vuoi per l'interesse del pubblico.