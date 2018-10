Gattuso all'esame Samp per restare sulla panchina del Milan

SASSUOLO-BOLOGNA

(domenica ore 12.30, arbitro Doveri di Roma)

La provincia che guarda dall’alto il capoluogo, non solo in classifica ma anche come idee. Il Sassuolo è il giocattolo di Giorgio Squinzi, che tiene la squadra in serie A senza problemi, l’ha portata anche in Europa e le ha regalato uno stadio di proprietà a Reggio Emilia. A Bologna attendono ancora uno slancio creativo dall’italo-canadese Joey Saputo.