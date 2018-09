Le distrazioni del Milan di Gattuso e il vizietto di Piatek

BOLOGNA-UDINESE

(domenica ore 12.30, arbitro Manganiello di Pinerolo)

Il lunch-match, ammettiamolo, non appare particolarmente esaltante, ce ne faremo una ragione. E anche chi lo guarderà all'estero. Nuovi progetti tecnici in panchina per entrambi i club, con Inzaghi senior e Velazquez. Le dinamiche sono rimaste le stesse: Bologna al risparmio, Udinese a pescare in giro per il mondo, pur se in maniera meno ossessiva. Lo dimostrano i tre italiani dati nell'undici iniziale, un evento.