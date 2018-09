Il derby di Roma e la sfida delle sfide, Juve-Napoli: buon campionato

ROMA-LAZIO

(sabato ore 15, arbitro Rocchi di Firenze)

Un sabato pomeriggio che promette di essere ben più pirotecnico di quello cantato da Claudio Baglioni. Si parte con il derby, che ha obbligato il distratto Pd a spostare alla domenica la prova d'orgoglio in piazza contro il governo. Partita che la Roma avvicina facendosi ancora una volta male da sola: dopo le polemiche per i risultati negativi e la campagna acquisti, ecco la destabilizzante autobiografia di Totti, che ha già fatto scattare le dimissioni di Franco Baldini, uomo di riferimento del presidente Pallotta. Giallorossi reduci dal 4-0 al Frosinone (avessi detto), mentre la Lazio, come si usa dire, si è rimessa in carreggiata dopo il titubante inizio: cinque vittorie consecutive, Europa League inclusa. Ottima salute.