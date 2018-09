La malinconia di Dybala e i conti del Chievo

ROMA-CHIEVO

(domenica ore 12.30, arbitro Mazzoleni di Bergamo)

Tanto tuonò che piovve un -3. La lunga estate del Chievo si è (forse) conclusa con una mini penalizzazione, da accogliere a cuor leggero, dopo l'ipotesi di una retrocessione prima e di un -15 poi per i giochetti sulle plusvalenze. Un passaggio obbligato per dare fiato alle casse e continuare a vivere, in assenze di grandi cessioni al mercato. Cessioni che invece ha fatto la Roma, chiudendo con un attivo di 20 milioni. I risultati poco incoraggianti sul campo ne sono logica conseguenza.