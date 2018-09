L'Inter col rebus Icardi e il ritorno alla realtà del Napoli

INTER-PARMA

(sabato ore 15, arbitro Manganiello di Pinerolo)

A Bologna l'Inter ha vinto giocando in maniera convincente. Icardi era in tribuna, per infortunio. Il problema è che Spalletti potrebbe pensare a un Icardi fuori dagli undici anche contro il Parma. Stavolta per motivi tecnici, e sarebbe clamoroso visto il ruolo (capitano), i gol del passato (tanti) e il valore di mercato (l'unico con cui si possa fare cassa). Ma le rivoluzioni nascono dalle scelte dolorose.