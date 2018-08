L'Inter di Spalletti è già chiamata al riscatto

SPAL-PARMA

(domenica ore 18, arbitro Orsato di Schio)

Seconda partita e secondo derby per la Spal. In estate la squadra è stata cambiata con criterio, l'impressione – dopo il debutto vincente di Bologna – è che possa progressivamente trovare un posto fisso in serie A, come capitato al Sassuolo. Non altrettanto si può dire per il Parma, ma anche questa è un'impressione, per di più iniziale.