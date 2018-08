L'esordio di Ronaldo allo Stadium, mentre il Milan ritrova Ancelotti

JUVENTUS-LAZIO

(sabato ore 18, arbitro Irrati di Pistoia)

A Torino è il giorno del grande debutto e dell'atteso ritorno: per Ronaldo saranno applausi facili, per Bonucci chissà. La Juventus al debutto non avrà entusiasmato, logico dopo aver lavorato poco assieme, ma ha dato la solita impressione di pragmatismo. La Lazio è reduce non soltanto dalla sconfitta in casa con il Napoli, ma anche dalla telefonata “rubata” a Lotito, in cui il presidente sbraitava contro Inzaghi. Lo scorso anno Immobile regalò la sorpresa con due gol, grazie anche all'errore di Dybala su rigore. Complicato ripetersi.