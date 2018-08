Un tap-in in spiaggia, ecco il Beach Volley Fivb World Tour

1915

E’ l’anno in cui tutto ebbe inizio. Era febbraio e sulla spiaggia di Waikiki alle Hawaii la gente come al solito si sdraiava sulla sabbia, nonostante la guerra in Europa, nonostante fosse inverno, se poi l’inverno esiste davvero alle Hawaii. All’Outrigger Canoe Club tutto procedeva come sempre, tra una partita a carte, un giro in canoa, quattro chiacchiere e qualche cocktail, quando George David “Dad” Center, decise di sperimentare qualcosa di nuovo. Infilò due pali nella sabbia e tra loro tirò una rete, una uguale a quelle che vedeva a Santa Monica, in California, che servivano a giocare a quel gioco che avevano inventato vent’anni prima e al quale ogni tanto giocava. Giocare a volley sulla spiaggia? “E che problema c’è, lo chiameremo beach volley”, disse. O così almeno narra la leggenda.