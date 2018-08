Cristiano Ronaldo alla Juventus parte da Villar Perosa

Erano le 17.08 di ieri quando Cristiano Ronaldo ha toccato il primo pallone in maglia bianconera. Ci sono voluti 7 minuti 16 secondi ai tifosi della Juventus presenti a Villar Perosa, per la tradizionale partita tra Juve A e Juve B, per vedere il primo gol messo a segno dal portoghese.

Quarantacinque minuti per farsi vedere con la nuova casacca, poi un tweet: "Una giornata emozionante, in un’atmosfera speciale che racconta la storia vincente della Juve. Grazie a tutti i tifosi per il grande affetto".