Perché non c'è nessuna sudamericana in semifinale ai Mondiali? (C'entra anche la politica)

Roma. “C'è una crisi del calcio latino-americano? Sì. Dipende dalla politica populista? Senza fare troppo determinismo, anche”. Così ci commenta l'eliminazione di Brasile e Uruguay ai quarti dei Mondiali in Russia Sergio Berensztein: uno dei più noti politologi argentini, ed anche un ex-calciatore. “Il talento non era pari alla passione”, ci confessa. Però la doppia competenza acquisita gli serve per presentare una popolarissima trasmissione radiofonica che si occupa appunto di calcio e politica in contemporanea: Politica y pelotas, “politica e palloni”.

Partiamo dalle statistiche: è dalla vittoria del Brasile nel 2002 che una squadra latino-americana non arriva più prima. Quattro edizioni di digiuno, quando nei 72 anni precedenti mai la regione era rimasta senza vittoria per più di due volte di fila. Anzi: dopo la vittoria dell'Uruguay nel 1930 e la doppietta italiana del 1934 e 1938 la regola era stata che una vittoria latino-americana e una europea si erano alternate con regolarità: semmai, con l'eccezione della doppietta brasiliana di 1958 e 1962. “Non è un caso”, ci spiega Berensztein. “È un problema di infrastrutture. Il calcio europeo ormai si è fatto molto più professionale, e i club si sono organizzati in modo molto migliore in termini di preparazione dei giocatori, di formazione fisica, di alimentazione. I club dell'America Latina non hanno risorse comparabili. E poi a partire dal Mondiale in Francia si vede anche un'altra cosa: le Nazionali europee hanno sempre più schierato immigrati e figli di immigrati che hanno apportato un talento innato, ulteriormente migliorato da una formazione professionale e rigorosa. Così la Francia è riuscita infine a vincere un Mondiale, ma anche la Germania vincitrice della scorsa Coppa del Mondo aveva molti calciatori con questo profilo. E vediamo pure il modo in cui i migranti hanno aumentato la competitività della Svizzera. Un complesso di fattori ambientali, finanziari, organizzativi e demografici che hanno creato ai danni dell'America Latina un divario ormai difficilmente colmabile”.

Però l'America Latina ha ancora molti talenti che vengono appunto valorizzati in squadre europee e poi tornano a giocare nelle Nazionali dei loro paesi di origine. Come mai Brasile, Argentina e Uruguay non riescono ad approfittarne? “Perché chi gioca in campionati stranieri in altri continenti ha pochissime occasioni per conoscersi con i propri compagni. Ciò danneggia l'amalgama”.

Berensztein tiene però a non fare di tutta l'erba un fascio. “Attenzione. Nel problema generale bisogna distinguere l'Uruguay e il Brasile dall'Argentina. Dopo il disastro del Mondiale scorso il Brasile ha armato una grande squadra, si è qualificato comodamente, ed ha giocato bene. Lo ha eliminato il Belgio, ma il Belgio ha una grande squadra, e i gialloverdi sono usciti con onore. Lo stesso possiamo dire dell'Uruguay, che ha anche un tecnico molto serio. È stato superato da una grande squadra come la Francia, ma ha lasciato una buona immagine. L'Argentina invece è un disastro. Tre tecnici negli ultimi tre anni, otto tecnici negli ultimi dieci anni, una crisi istituzionale profonda, una forte e deleteria influenza della politica. A ciò si è aggiunta la personalità troppo forte di giocatori come Messi, Mascherano o Di Maria, la cui camarilla rende molto difficile ai tecnici lavorare”.

2002: il digiuno di vittorie dell'America Latina coincide quasi al millimetro con l'inizio del ciclo populista in politica. È un caso? “Il calcio europeo in realtà è sempre stato meglio organizzato del calcio latinoamericano. Però prima il talento compensava la mancanza di organizzazione. Adesso con i livelli di professionalizzazione del calcio europeo un Maradona non basta più. Certo, c'è qualcuno che lavora meglio. I tecnici di Colombia e Messico hanno ottenuto risultati buoni. La vittoria del Messico sulla Germania resterà alla Storia. Ma in generale il calcio latino-americano ha perso l'appuntamento con la modernizzazione, come l'hanno d'altronde perso la politica e l'economia. La regione ha perso l'occasione del miglior ciclo internazionale dei prodotti di esportazione. Ci sono stati purtroppo governi di sinistra populista che non avevano una vocazione di modernizzazione e istituzionalizzazione, ma solo di migliorare nel corto periodo le entrate dei loro elettori”.