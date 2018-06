I necrologi del calcio italiano

Il “vi siamo vicini” inviato dal commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, al Milan estromesso per decisione dell’Uefa da tutte le competizioni per un anno (motivo: violazione del fair-play finanziario nel triennio 2014-’17, tramonto dell’èra berlusconiana), sembra uno di quegli annunci che accompagnano i necrologi sui giornali, le “partecipazioni”. Un buffetto sulla guancia, insomma. Peccato che lo sciagurato destinatario del cordoglio della Figc sia il club italiano che più ha vinto nella storia a livello internazionale. Nelle settimane in cui...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.