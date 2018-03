Per la Juve oltre il Real c'è la Spal (che non batte i bianconeri da 61 anni)

UDINESE-SASSUOLO

(sabato ore 18, arbitro Abisso di Palermo)

La scorsa stagione Beppe Iachini durò a Udine lo spazio di sette giornate (per sette punti), licenziato dopo aver perso 3-0 in casa con la Lazio. Arrivato a Sassuolo a campionato in corso, il suo cammino non ha cambiato passo: tredici giornate e tredici punti, poco di più rispetto a Bucchi, di cui aveva preso il posto. In una stagione gli emiliani sono passati da provinciale di lusso a possibile retrocessa, a conferma che le nuove glorie del calcio sono spesso effimere.