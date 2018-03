Si è tenuta oggi la 33ma tappa del Tour de France dello scialpinismo sulle nevi di Arêches-Beaufort in Savoi. Quattro squadre al maschile a darsi battaglia e due al femminile in lizza per il primo posto. La Pierra Menta è una delle gare più importanti e affascinanti del mondo che ha visto tra i grandi protagonisti Michele Boscacci e Robert Antonioli. Per i due azzurri un secondo posto con 17 secondi di ritardo dalla coppia di casa Gachet-Bon Mardion.